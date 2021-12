Palermo-Bari, out Valente e Giron: i convocati di mister Filippi (Di sabato 18 dicembre 2021) Ecco i calciatori del Palermo convocati per la sfida contro il Bari, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera" Leggi su mediagol (Di sabato 18 dicembre 2021) Ecco i calciatori delper la sfida contro il, in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera"

Advertising

CarmeloMontana2 : RT @cgilnazionale: Grazie a tutti i lavoratori e le lavoratrici, i pensionati e le pensionate, i giovani che il #16dicembre si sono mobilit… - Mediagol : Palermo-Bari, out Valente e Giron: i convocati di mister Filippi - Pall_Gonfiato : Palermo-Bari, streaming gratis LIVE e diretta tv Serie C - gianninomerlo : RT @DiMarzio: Fabio Grosso 'racconta' Palermo-Bari, sfida della 19a giornata di #SerieC. Tanti ricordi e un messaggio alle sue due ex squad… - Snoopy60658293 : RT @cgilnazionale: Grazie a tutti i lavoratori e le lavoratrici, i pensionati e le pensionate, i giovani che il #16dicembre si sono mobilit… -