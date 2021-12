Pagelle Bologna Juventus: Morata c’è, Medel e Kean no – VOTI (Di sabato 18 dicembre 2021) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2021/22: Pagelle Bologna Juventus Le Pagelle dei protagonisti del match tra Bologna e Juventus, valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Morata FLOP: Kean VOTI Bologna (3-4-2-1): Skorupski 6; Soumaoro 5,5, Medel 5, Theate 6; De Silvestri 5,5 (46? Skov Olsen 6), Svanberg 6,5 (79? Vignato SV), Dominguez 6,5, Hickey 6 (85? Viola SV); Soriano 6 (85? Santander SV), Barrow 5 (79? Sansone SV); Arnautovic 5. Allenatore: Sinisa Mihajlovic Juventus (4-3-3): Szczesny 6; Cuadrado 7, De Ligt 6,5, Bonucci 6,5, Pellegrini 5,5 (61? Alex Sandro 6); McKennie 6,5 (71? ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 18 dicembre 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP:FLOP:(3-4-2-1): Skorupski 6; Soumaoro 5,5,5, Theate 6; De Silvestri 5,5 (46? Skov Olsen 6), Svanberg 6,5 (79? Vignato SV), Dominguez 6,5, Hickey 6 (85? Viola SV); Soriano 6 (85? Santander SV), Barrow 5 (79? Sansone SV); Arnautovic 5. Allenatore: Sinisa Mihajlovic(4-3-3): Szczesny 6; Cuadrado 7, De Ligt 6,5, Bonucci 6,5, Pellegrini 5,5 (61? Alex Sandro 6); McKennie 6,5 (71? ...

