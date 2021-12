Advertising

Gazzetta_it : Ounas immobilizzato e derubato nel garage di casa. Bottino da 5000 euro #Ounas #Napoli - moripei1926 : RT @Gazzetta_it: Ounas immobilizzato e derubato nel garage di casa. Bottino da 5000 euro #Ounas #Napoli - gianpi36590925 : RT @Gazzetta_it: Ounas immobilizzato e derubato nel garage di casa. Bottino da 5000 euro #Ounas #Napoli - sportli26181512 : Ounas immobilizzato e derubato nel garage di casa. Bottino da 5000 euro: Ounas immobilizzato e derubato nel garage… - Mazzarriball : RT @Gazzetta_it: Ounas immobilizzato e derubato nel garage di casa. Bottino da 5000 euro #Ounas #Napoli -

Ultime Notizie dalla rete : Ounas immobilizzato

Sarebbe statoe costretto a consegnare contanti, orologi e preziosi, per un valore ... Nonostante la disavventura che l'ha scosso,si è regolarmente unito ai compagni per la ...Due ladri a bordo di uno scooter hanno attesosotto la sua abitazione, seguendolo poi nel suo garage. Lì, armati, lo hannorubandogli soldi in contanti, orologio e catenina per un ...Il fantasista del Napoli è stato seguito e immobilizzato da due malviventi a Posillipo: stava per partire con la squadra per Milano ...I ladri lo hanno aspettato sotto il palazzo: era appena rientrato da Castel Volturno. Gli hanno portato via soldi, orologio e catenina per un valore di cinquemila euro ...