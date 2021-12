Oroscopo Capricorno domani 19 dicembre e tutti i segni | amore | lavoro e fortuna

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 18 dicembre 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 19? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Nel corso della mattinata di questa giornata di domenica, carissimi, sembrate dover fronteggiare l’opposizione della Luna, che però nel pomeriggio si sposterà, diventando positiva! In ambito famigliare, o forse privato, potrebbe attendervi un piccolo ostacolo, ma senza alcuna grande ripercussione. Marte vi riempie di energie, utilissime sul posto di! Leggi l’del 19peri ...