Ore 11,34, terremoto in Lombardia. Tra Milano e Bergamo le reazioni alla scossa tra paura e sorpresa – Il video (Di sabato 18 dicembre 2021) La scossa di terremoto che ha colpito oggi la zona ovest di Bergamo ma è stata sentita distintamente anche a Milano ha scatenato paura e sorpresa nella popolazione. Secondo i vigili del fuoco e la polizia locale di Milano non sono arrivate richieste di soccorso e segnalazioni di danni. L'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha segnalato una magnitudo tra 4.3 e 4.8 alle 11.34, con epicentro localizzato a 2 km di profondità a Bonate Sotto, in provincia di Bergamo. Ma su Twitter c'è chi ha segnalato qualcosa di rotto: December 18, 2021 Numerose le testimonianze sul social network: «Sembrava di stare sulle montagne russe», «È volato il mouse del pc», «Mai sentita una cosa simile a Milano», «È tremato tutto». In diverse ...

emergenzavvf : ?? Scossa #terremoto ML 4.4 alle ore 11:34 nella zona di #Bergamo. Al momento, nessuna segnalazione di danni e richi… - DPCgov : ?? #Terremoto #Lombardia. La nostra #SalaSitazioneItalia è in contatto con le strutture di #ProtezioneCivile sul ter… - TgrRaiLombardia : #Terremoto in provincia di #Bergamo. La scossa avvertita anche a #Milano - Alexanderxxvii1 : RT @Alexanderxxvii1: Allarme di Federalberghi:Un nuovo terremoto per il settore del turismo.'Tampone obbligatorio fioccano le disdette. Il… - socialfacteu : RT @INGVterremoti: [STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 4.3 e 4.8 ore 11:34 IT del 18-12-2021, prov/zona Bergamo #INGV_29226401 -