Ora Allegri riconosce la sua Juve: 'Rosa ottima anche senza rinforzi' (Di domenica 19 dicembre 2021) "Sono molto soddisfatto della carica agonistica che i ragazzi hanno messo in campo - commenta l'allenatore della Juve Allegri dopo il 2 - 0 di Bologna - : abbiamo meritato di vincere, l'importante ... Leggi su gazzetta (Di domenica 19 dicembre 2021) "Sono molto soddisfatto della carica agonistica che i ragazzi hanno messo in campo - commenta l'allenatore delladopo il 2 - 0 di Bologna - : abbiamo meritato di vincere, l'importante ...

Advertising

juventusfc : ?? Allegri: «Dobbiamo crescere e migliorare anche sotto l'aspetto caratteriale e nella lettura di certe partite. Ora… - SimonuandaMaria : @marcellofo67 @ilciccio67 Purtroppo nei fatti sono rimasti immuni da quel DNA e nn da oggi Già da Sarri,poi con Pir… - TifosiBN : ???? #Allegri: «Vittoria meritata ma ora non abbassiamo la guardia. Col Milan girai a 30 punti» ?… - infoitsport : Allegri: 'Vittoria meritata, anche se regaliamo troppe palle. Ora non abbassiamo la guardia' - infoitsport : Juventus, Allegri: 'Vittoria meritata, ma ora non abbassiamo la guardia' -