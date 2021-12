**Open: Renzi, 'a processo si vedrà che pm hanno violato Costituzione'** (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "In questa settimana, la Giunta per le Elezioni del Senato ha approvato la richiesta di sollevare un conflitto di attribuzione sulla violazione della Costituzione, da parte dei Pm fiorentini che indagano su Open. Nonostante il Pd schiacciato sul populismo grillino, è finita 14-2 per noi. Molto bene". Lo scrive Matteo Renzi nella enews. "E tuttavia, il giorno dopo questa schiacciante vittoria, sono andato dai Pm di Firenze per confermare che io non scappo dal processo, anzi. Appena si farà il processo, sarà chiaro che io non ho violato la legge ma che i Pm hanno violato la Costituzione. Mi hanno accolto il Procuratore Capo Giuseppe Creazzo, proprio ieri sanzionato dal Csm per molestie sessuali; il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "In questa settimana, la Giunta per le Elezioni del Senato ha approvato la richiesta di sollevare un conflitto di attribuzione sulla violazione della, da parte dei Pm fiorentini che indagano su Open. Nonostante il Pd schiacciato sul populismo grillino, è finita 14-2 per noi. Molto bene". Lo scrive Matteonella enews. "E tuttavia, il giorno dopo questa schiacciante vittoria, sono andato dai Pm di Firenze per confermare che io non scappo dal, anzi. Appena si farà il, sarà chiaro che io non hola legge ma che i Pmla. Miaccolto il Procuratore Capo Giuseppe Creazzo, proprio ieri sanzionato dal Csm per molestie sessuali; il ...

