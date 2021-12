Open Arms, l’ammiraglio Liardo tira in ballo anche gli ex ministri Toninelli e Trenta (Di sabato 18 dicembre 2021) Svolta nel processo Open Arms che vede imputato l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini con l'accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. La testimonianza dell'ammiraglio Sergio Liardo, infatti, allunga l'ombra delle responsabilità sul ministero delle Infrastrutture e su quello della Difesa, all'epoca guidati rispettivamente da Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta. Salvini, insomma, non avrebbe agito da solo, come i rappresentanti dell'allora governo - a partire da Giuseppe Conte e Luigi Di Maio - hanno provato a far credere. E' ripreso nell'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo il processo Open Arms, che vede imputato l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini con l'accusa di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio. La vicenda ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 18 dicembre 2021) Svolta nel processoche vede imputato l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini con l'accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. La testimonianza dell'ammiraglio Sergio, infatti, allunga l'ombra delle responsabilità sul ministero delle Infrastrutture e su quello della Difesa, all'epoca guidati rispettivamente da Daniloed Elisabetta. Salvini, insomma, non avrebbe agito da solo, come i rappresentanti dell'allora governo - a partire da Giuseppe Conte e Luigi Di Maio - hanno provato a far credere. E' ripreso nell'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo il processo, che vede imputato l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini con l'accusa di sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio. La vicenda ...

matteosalvinimi : Vi aggiorno da Palermo dopo l’udienza del processo Open Arms. - LegaSalvini : ++ DOMANI IL CAPITANO SARÀ A PALERMO PER IL PROCESSO SUL CASO OPEN ARMS ++ Siamo con te, Capitano! A testa alta, p… - fattoquotidiano : OPEN ARMS / IL PROCESSO A SALVINI Il testimone: 'Impossibile sbarcare in Spagna'. La difesa: 'La nave era in compl… - albastraniera : RT @LegaSalvini: ++ DOMANI IL CAPITANO SARÀ A PALERMO PER IL PROCESSO SUL CASO OPEN ARMS ++ Siamo con te, Capitano! ???? #IoStoConSalvini ht… - radiokemonia : Stai ascoltando: Journey-Open Arms La musica anni 80 solo su -