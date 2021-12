Oms: Omicron raddoppia contagi, è in 89 paesi. GB forse lockdown dopo Natale (Di sabato 18 dicembre 2021) Parigi cancella fuochi d'artificio e spettacoli di Capodanno; forse da gennaio introduce super Green pass modello italiano. Da lunedì in Austria solo con terza dose. Per l'Organizzazione Mondiale la ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 18 dicembre 2021) Parigi cancella fuochi d'artificio e spettacoli di Capodanno;da gennaio introduce super Green pass modello italiano. Da lunedì in Austria solo con terza dose. Per l'Organizzazione Mondiale la ...

