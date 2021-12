Oms, Omicron in 89 Paesi: i casi raddoppiano in 1,5-3 giorni (Di sabato 18 dicembre 2021) "I ricoveri nel Regno Unito e in Sudafrica continuano ad aumentare e, dato il numero di casi in rapido aumento, è possibile che molti sistemi sanitari vengano rapidamente sopraffatti", dice l'Organizzazione mondiale della Sanità Leggi su rainews (Di sabato 18 dicembre 2021) "I ricoveri nel Regno Unito e in Sudafrica continuano ad aumentare e, dato il numero diin rapido aumento, è possibile che molti sistemi sanitari vengano rapidamente sopraffatti", dice l'Organizzazione mondiale della Sanità

