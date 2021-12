Omicron, gli anticorpi monoclonali funzionano? Ecco il più efficace e perché il vaccino resta fondamentale (Di sabato 18 dicembre 2021) Un anticorpo monoclonale ha già dimostrato la sua efficacia sulla . Si tratta del sotrovimab , usato in questi giorni all'ospedale Spallanzani di Roma per curare una donna colpita dal virus Sars Cov - ... Leggi su leggo (Di sabato 18 dicembre 2021) Un anticorpo monoclonale ha già dimostrato la sua efficacia sulla . Si tratta del sotrovimab , usato in questi giorni all'ospedale Spallanzani di Roma per curare una donna colpita dal virus Sars Cov - ...

Advertising

WRicciardi : Quando omicron si diffonde si ammalano anche gli operatori sanitari e in ospedale mancano le persone per curare i p… - amnestyitalia : Con il diffondersi della variante #Omicron, i leader degli stati ricchi continuano a ribadire l’importanza dei vacc… - domenicot69 : RT @valy_s: 105 MILIONI di dosi di vaccino #COVID19.. e si torna a parlare di #Lockdown!! #Pregliasco lo propone per “frenare” #Omicron Int… - Theskeptical_ : RT @valy_s: 105 MILIONI di dosi di vaccino #COVID19.. e si torna a parlare di #Lockdown!! #Pregliasco lo propone per “frenare” #Omicron Int… - veronicaloiaco2 : RT @valy_s: 105 MILIONI di dosi di vaccino #COVID19.. e si torna a parlare di #Lockdown!! #Pregliasco lo propone per “frenare” #Omicron Int… -