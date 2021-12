Olimpiadi | Patta | ' A Tokyo si respirava aria strana | ma sapevo che saremmo andati sul podio'

(Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 18 dic. (Adnkronos) - “è stata la mia prima Olimpiade e parlando con altri atleti l'che sinel villaggio era molto. Per me era tutto molto bello. Iochealsin da quando abbiamo fatto il raduno a luglio. Poi dopo ho cominciato a capire che avremmo potuto giocarci anche l'oro perché tante grandi squadre erano state eliminate. Il mio obiettivo rimangono i 200 metri ma cercherò anche di fare qualche gara nei cento metri”. Così il campione olimpico della 4X100 a2021, Lorenzo, nel suo intervento alla XVI edizione del premio ASI ‘Sport&Cultura – Gli Oscar dello Sport italiano' tenutosi presso il Salone d'Onore del Coni.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Patta

La Sicilia

...italiana che ha finalmente coronato il sogno di conquistare un piazzamento sul podio alle.nell'entusiasmo per l'oro olimpico conquistato nella staffetta 4 100 a #Tokyo2020 da Lorenzo, ......italiana che ha finalmente coronato il sogno di conquistare un piazzamento sul podio alle:...nell'entusiasmo per l'oro olimpico conquistato nella staffetta 4x100 a #Tokyo2020 da Lorenzo, ...Così il campione olimpico della 4X100 a Tokyo 2021, Lorenzo Patta, nel suo intervento alla XVI edizione del premio ASI ‘Sport&Cultura – Gli Oscar dello Sport italiano' tenutosi presso il Salone ..."Dobbiamo guardare a quello che abbiamo fatto 4 anni fa: dobbiamo vincere più di 10 medaglie e un oro in più rispetto a Pyeongchang 2018: a quel punto sarà un spedizione vincente. A Pechino ne vedremo ...