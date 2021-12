Oggi 18 dicembre preghiamo San Malachia, il profeta che annuncia la venuta del Signore (Di sabato 18 dicembre 2021) profeta, citato nelle Sacre Scritture, annuncia il grande giorno del Signore e la sua venuta nel Tempio e cosa bisogna a lui offrirgli come sacrificio santo. Lui è chiamato “Sigillo dei profeti”. Il suo libro profetico è l’ultimo di quelli dei Profeti minori. Sono quasi del tutto assenti sono i dati biografici su questo Santo L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 18 dicembre 2021), citato nelle Sacre Scritture,il grande giorno dele la suanel Tempio e cosa bisogna a lui offrirgli come sacrificio santo. Lui è chiamato “Sigillo dei profeti”. Il suo libro profetico è l’ultimo di quelli dei Profeti minori. Sono quasi del tutto assenti sono i dati biografici su questo Santo L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

SkyTG24 : #Covid, news. #Ema: ok a pillola antivirale #Pfizer, assumere entro 5 giorni da sintomi. LIVE - fattoquotidiano : OGGI IN EDICOLA 129 morti e 23mila nuovi contagi: come ad aprile. I vaccini ai bimbi prenotazioni al 10% in Lombard… - GuidoDeMartini : ?? 15 DICEMBRE 2021: GIORNO NERO PER L’ITALIA ?? Da oggi entra in vigore l’obbligo vaccinale per insegnanti, FF.OO.… - infoitcultura : In prima pagina: i quotidiani in edicola oggi, 18 dicembre 2021 - CiaoKarol : ?? NOVENA DI NATALE - 3° GIORNO ?? ?? ANDIAMO INSIEME DAL BAMBINO GESÙ ?? -