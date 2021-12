Obbligo vaccinale docenti e Ata, info ufficiali: il processo di verifica passo dopo passo [PDF] (Di sabato 18 dicembre 2021) Dal 15 dicembre, come è noto, è stato introdotto Obbligo vaccinale per docenti e Ata. Il Ministero dell'Istruzione ha fornito alle scuole ulteriori indicazioni in merito al processo di verifica da parte dei dirigenti scolastici del possesso delle certificazioni verdi digitali e del rispetto dell'Obbligo vaccinale del personale scolastico. L'articolo Obbligo vaccinale docenti e Ata, info ufficiali: il processo di verifica passo dopo passo PDF . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 18 dicembre 2021) Dal 15 dicembre, come è noto, è stato introdottopere Ata. Il Ministero dell'Istruzione ha fornito alle scuole ulteriori indicazioni in merito aldida parte dei dirigenti scolastici del possesso delle certificazioni verdi digitali e del rispetto dell'del personale scolastico. L'articoloe Ata,: ildiPDF .

