Obbligo mascherine all'aperto, Green pass più breve, tamponi per i luoghi affollati: si decide il 23 (Di sabato 18 dicembre 2021) Una cabina di regia a Palazzo Chigi presieduta dal premier Draghi e un Cdm, entrambi previsti il prossimo 23 dicembre, all’antivigilia di Natale, per fronteggiare con nuove misure l’avanzata di Omicron anche in Italia. Il Governo lavora alla riduzione dei tempi di durata del Green pass a cinque mesi, l’Obbligo delle mascherine all’aperto anche in zona bianca e tamponi nei luoghi affollati, come le discoteche. Sul tavolo però, se i numeri sulla variante dovessero rivelarsi più preoccupanti del previsto, ci sono anche le ipotesi sull’estensione dell’Obbligo vaccinale ad altre categorie lavorative come quelle a contatto con il pubblico (si pensa in particolare alla pubblica amministrazione) oppure l’estensione del certificato verde in ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 18 dicembre 2021) Una cabina di regia a Palazzo Chigi presieduta dal premier Draghi e un Cdm, entrambi previsti il prossimo 23 dicembre, all’antivigilia di Natale, per fronteggiare con nuove misure l’avanzata di Omicron anche in Italia. Il Governo lavora alla riduzione dei tempi di durata dela cinque mesi, l’delleall’anche in zona bianca enei, come le discoteche. Sul tavolo però, se i numeri sulla variante dovessero rivelarsi più preoccupanti del previsto, ci sono anche le ipotesi sull’estensione dell’vaccinale ad altre categorie lavorative come quelle a contatto con il pubblico (si pensa in particolare alla pubblica amministrazione) oppure l’estensione del certificato verde in ...

Agenzia_Ansa : Si lavora all'ipotesi di obbligo del vaccino ad altre categorie. Si valutano mascherine all'aperto e durata del Gre… - LiciaRonzulli : Non c'è l'obbligo di #mascherine all'aperto, MA CERCHIAMO DI ESSERE RESPONSABILI. Nei luoghi in cui ci si assembra… - MoniShantiRani : RT @petunianelsole: Ipotesi per riunione di giovedì: 'Obbligo di mascherine all'aperto o possibilità di chiedere un tampone, oltre a GP, pe… - DarioFabi1 : RT @lucianoghelfi: Secondo fonti del governo da qui alla #cabinadiregia convocata da #Draghi per giovedì si valuteranno l’obbligo di #masch… - CiccioniSe : RT @lucianoghelfi: Secondo fonti del governo da qui alla #cabinadiregia convocata da #Draghi per giovedì si valuteranno l’obbligo di #masch… -