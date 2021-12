Nuovo sos all'ospedale per la carenza di personale: il sindaco Olivetti diffida la Regione e i vertici dell'Asur (Di sabato 18 dicembre 2021) SENIGALLIA - Convocato ieri mattina il Coc sanitario dal sindaco che ha mandato una diffida alla Regione e ai vertici dell'Asur per la situazione dell'ospedale, carente di personale. 'L'ho riunito per ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 18 dicembre 2021) SENIGALLIA - Convocato ieri mattina il Coc sanitario dalche ha mandato unaallae aiper la situazione, carente di. 'L'ho riunito per ...

Advertising

irbag98 : Ma tuo padre, tua madre, Lucia è il titolo di una nuova canzone o il nuovo promo di SOS Tata? - Ultron65 : RT @Guido44895392: Fino ad oggi, dopo il colpo di mano dei mercenari TEDESCHI non era partito nessuno dalla Libia. Adesso il super bidone O… - giandomenic45 : RT @Guido44895392: Fino ad oggi, dopo il colpo di mano dei mercenari TEDESCHI non era partito nessuno dalla Libia. Adesso il super bidone O… - ivanacristofane : RT @Guido44895392: Fino ad oggi, dopo il colpo di mano dei mercenari TEDESCHI non era partito nessuno dalla Libia. Adesso il super bidone O… - arwen0506 : RT @Guido44895392: Fino ad oggi, dopo il colpo di mano dei mercenari TEDESCHI non era partito nessuno dalla Libia. Adesso il super bidone O… -