Nuovo San Siro, parla Gazidis: “Ormai manca poco!” (Di sabato 18 dicembre 2021) Continua la collaborazione tra Inter e Milan per il Nuovo stadio di Milano. Non è ancora stato annunciato il design della struttura tra i due progetti finali “Cattedrale” e “Anelli” ma la distanza sta per essere colmata, come confermato da Ivan Gazidis. stadio, San Siro, Gazidis Il CEO del Milan, ha parlato del Nuovo stadio su SportWeek: “Ci siamo quasi, devono essere definiti i dettagli ma l’annuncio è nell’aria. Sarà uno stadio meraviglioso e rivoluzionario, dentro una grande area verde, di oltre 50 mila metri quadri, che diventerà una delle zone più belle e vivibili di Milano. Sarà rapidamente un simbolo della città”. Il sudafricano ha anche svelato la verità sulla situazione del Giuseppe Meazza:” Abbiamo investito tempo e denaro per ipotizzare la ricostruzione sullo stesso ... Leggi su rompipallone (Di sabato 18 dicembre 2021) Continua la collaborazione tra Inter e Milan per ilstadio di Milano. Non è ancora stato annunciato il design della struttura tra i due progetti finali “Cattedrale” e “Anelli” ma la distanza sta per essere colmata, come confermato da Ivan. stadio, SanIl CEO del Milan, hato delstadio su SportWeek: “Ci siamo quasi, devono essere definiti i dettagli ma l’annuncio è nell’aria. Sarà uno stadio meraviglioso e rivoluzionario, dentro una grande area verde, di oltre 50 mila metri quadri, che diventerà una delle zone più belle e vivibili di Milano. Sarà rapidamente un simbolo della città”. Il sudafricano ha anche svelato la verità sulla situazione del Giuseppe Meazza:” Abbiamo investito tempo e denaro per ipotizzare la ricostruzione sullo stesso ...

