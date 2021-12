Nuovi preoccupanti studi sulla sigaretta elettronica | emerge un nuovo “effetto collaterale”

(Di sabato 18 dicembre 2021) Secondo le ultime ricerche pubblicate, i medici hanno scoperto che l’uso assiduo del tabacco è una delle possibili cause della disfunzione erettile. L’incapacità di mantenere un’erezione sufficiente ad un rapporto sessuale è una condizione che, solitamente è osservata nell’età più avanzata, dai 65 anni in su. Si stimano circa 26 casi all’anno ogni 1.000 uomini, ed è una condizione che compromette la qualità della vita di chi ne soffre. LEGGI ANCHE => Come rimanere in forma durante le feste? Ve lo spiega questa nonna superfit Tra le cause condizioni patologiche e psicologiche come l’indice di massa corporea, colesterolo elevato, ipertensione, diabete, cattivo stato di salute mentale. Tra questi anche l’uso del tabacco, che previene la vasodilatazione limitando il flusso sanguigno. Per limitare i danni del fumo sono comparse, dagli inizi degli anni 2000, le prime ...

