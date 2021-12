Nuoto | pagelle Mondiali 18 dicembre | la “perla” di Matteo Rivolta | Simona Quadarella non tradisce mai!

Leggi su oasport

(Di sabato 18 dicembre 2021)18Ancora tre medaglie per l’Italaidi Abu Dhabi. L’uomo del giorno èche fa valere la sua grande esperienza per vincere l’oro iridato nei 100 farfalla, momento forse più alto di una carriera in altalena nella quale comunque si è tolto belle soddisfazioni.festeggia il suo compleanno con un bronzo e il personale negli 800 stile libero, mentre la staffetta 4×50 mista mista si va a prendere un grande bronzo alle spalle di Olanda e Usa. Tanti anche i posti in finale conquistati in vista della giornata di domani dagli azzurri che continuano a stupire e ad ottenere grandi risultati. Ecco i voti ai protagonisti della terza giornata di ...