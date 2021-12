Nuoto oggi, Mondiali vasca corta: programma sabato 18 dicembre, tv, streaming, italiani in gara (Di sabato 18 dicembre 2021) Terza giornate in questi Mondiali 2021 di Nuoto in vasca corta. All’Etihad Arena di Abu Dhabi tante le gare da seguire e gli azzurri vorranno farsi trovar pronti. Si comincia con le batterie dei 100 misti uomini a partire dalle 06.30 italiane con Marco Orsi e Thomas Ceccon protagonisti. A seguire le heat dei 50 farfalla donne con Silvia Di Pietro ed Elena Di Liddo, dei 50 dorso uomini con Michele Lamberti e Lorenzo Mora e dei 100 misti donne con Costanza Cocconcelli e Ilaria Cusinato. LIVE Nuoto, Mondiali vasca corta in DIRETTA: Orsi, Lamberti e Zazzeri in vasca per ripetere Kazan. Batterie dalle 6.30 Il programma mattutino si concluderà con le heat dei 50 stile libero uomini con Lorenzo Zazzeri e Leonardo Deplano, ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) Terza giornate in questi2021 diin. All’Etihad Arena di Abu Dhabi tante le gare da seguire e gli azzurri vorranno farsi trovar pronti. Si comincia con le batterie dei 100 misti uomini a partire dalle 06.30 italiane con Marco Orsi e Thomas Ceccon protagonisti. A seguire le heat dei 50 farfalla donne con Silvia Di Pietro ed Elena Di Liddo, dei 50 dorso uomini con Michele Lamberti e Lorenzo Mora e dei 100 misti donne con Costanza Cocconcelli e Ilaria Cusinato. LIVEin DIRETTA: Orsi, Lamberti e Zazzeri inper ripetere Kazan. Batterie dalle 6.30 Ilmattutino si concluderà con le heat dei 50 stile libero uomini con Lorenzo Zazzeri e Leonardo Deplano, ...

