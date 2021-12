Nuoto | oggi in tv quarta giornata Mondiali Abu Dhabi 2021 | orari e diretta streaming

(Di domenica 19 dicembre 2021) Il programma delladeidi Abudiin vasca corta, in programma dal 16 al 21 dicembre. Prosegue la rassegna iridata nella piscina da 25m nell’iconica Etihad Arena, con l’Italia pronta a rendersi ancora protagonista. Fari puntati sui 100 rana femminili con Carraro e Castiglioni, tornano in vasca anche Quadarella e Caramignoli nei 400 stile libero, senza dimenticare i 50 farfalla con Ceccon e il neocampione del mondo Rivolta. Si inizia a partire dalle ore 6:30 italiane di domenica 19 dicembre con le batterie, mentre la sessione di semifinali e finali si svolgerà a partire dalle 15:00. TV E– Entrambe le sessioni disaranno trasmesse intv in chiaro su Rai Sport + HD, ...

Advertising

news_mondo_h24 : Nuoto, Mondiali vasca corta: Rivolta d’oro e Quadarella di bronzo. Terzo posto anche per la 4×50 mista - lastregaamelie : Oggi ho comprato un rossetto rosso per il saggio di nuoto sincronizzato di mia figlia. Forse dovrei iniziare ad usa… - DavideCrusader : @nerosolari Io ho avuto due compagni di classe vittime delle medicine criminali di inizio anni 60. Uno è diventato… - Silvia_Majoraj : Tra la lezione di gag di ieri e quella di nuoto di oggi ho la zona collo-spalle-braccia totalmente incricchiata cio… - messina_oggi : Rivolta nella storia, Quadarella e staffetta di bronzoABU DHABI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - E' un'Italia che cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto oggi

Più forti dell'allerta meteo proclamata perdalla protezione civile, 100 nuotatori hanno sfidato le acque gelide del Golfo tuffandosi dal ...aprire questa lunga stagione di eventi legati al...SILVIA DI PIETRO 8: Ieri due gare e zero podi,due gare e una finale mondiale individuale nei 50 farfalla con la qualificazione strappata con le unghie e con i denti e poi la zampata nella ...Tutti gli italiani in gara nella quarta giornata dei Mondiali di Abu Dhabi 2021 di nuoto in vasca corta: il programma di domenica 19 dicembre.DIRETTA - La quarta giornata dei Mondiali di ABu Dhabi 2021 di nuoto in vasca corta: gli aggiornamenti live sulle gare domenica 19 dicembre ...