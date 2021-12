Nuoto, Mondiali vasca corta. Thomas Ceccon e Marco Orsi accedono alla finale dei 100 misti (Di sabato 18 dicembre 2021) Con il brivido, ma la finale dei 100 misti dei Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi avrà due italiani protagonisti. Sia Marco Orsi che Thomas Ceccon si potranno giocare una medaglia nell’ultimo atto previsto per domani pomeriggio, con i due azzurri che si sono scambiati di ruolo rispetto alle batterie della mattinata. Entrambi impegnati nella seconda semifinale, è stato Ceccon colui che ha approcciato meglio questa gara: dopo una partenza lenta, il ventenne di Thiene è venuto fuori nella frazione a dorso, prendendo il comando delle operazioni nella fase centrale venendo superato dal giapponese Daiya Seto, vittorioso in 51.52, 34 centesimi migliore dell’azzurro comunque quarto assoluto. Gara opposta per ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) Con il brivido, ma ladei 100deiindi Abu Dhabi avrà due italiani protagonisti. Siachesi potranno giocare una medaglia nell’ultimo atto previsto per domani pomeriggio, con i due azzurri che si sono scambiati di ruolo rispetto alle batterie della mattinata. Entrambi impegnati nella seconda semi, è statocolui che ha approcciato meglio questa gara: dopo una partenza lenta, il ventenne di Thiene è venuto fuori nella frazione a dorso, prendendo il comando delle operazioni nella fase centrale venendo superato dal giapponese Daiya Seto, vittorioso in 51.52, 34 centesimi migliore dell’azzurro comunque quarto assoluto. Gara opposta per ...

