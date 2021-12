Nuoto: Mondiali vasca corta, Rivolta oro nei 100 farfalla (Di sabato 18 dicembre 2021) Abu Dhabi, 18 dic. - (Adnkronos) - Matteo Rivolta vince la medaglia d'oro nei 100 farfalla ai campionati del mondo in vasca corta di Abu Dhabi. Il trentenne lombardo trionfa con il tempo di 48"87 davanti al sudafricano Chad Le Clos (49"04) e al russo Andrey Minakov (49"21). Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Abu Dhabi, 18 dic. - (Adnkronos) - Matteovince la medaglia d'oro nei 100ai campionati del mondo indi Abu Dhabi. Il trentenne lombardo trionfa con il tempo di 48"87 davanti al sudafricano Chad Le Clos (49"04) e al russo Andrey Minakov (49"21).

Eurosport_IT : Due super argenti dai Mondiali in vasca corta ?? ?? Bendetta Pilato - 50m rana ?? Nicolò Martinenghi - 100m rana GRA… - Coninews : ARGENTOOOOOOO! ?? Terza medaglia #ItaliaTeam nella giornata di apertura dei Mondiali di nuoto in vasca corta di Abu… - rtl1025 : ?? Seconda medaglia d'oro per l'#Italia ai mondiali di nuoto in vasca corta di #AbuDhabi. L'ha conquistata Matteo… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Nuoto #Rivolta #medagliadoro nei 100 farfalla ai #Mondiali in #vascacorta in corso ad #AbuDhabi! #live - TV7Benevento : Nuoto: Mondiali vasca corta, Rivolta oro nei 100 farfalla... -