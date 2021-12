Nuoto | Mondiali vasca corta | Quadarella bronzo negli 800 stile libero**

(Di sabato 18 dicembre 2021) Abu Dhabi, 18 dic. - (Adnkronos) - Simonaconquista la medaglia di800libero ai campionati del mondo indi Abu Dhabi. Nel giorno del suo 23° compleanno la romana tocca in 8'07"99 alle spalle della cinese Bingjie Li, vincitrice in 8'02"90 e della russa Anastasiya Kirpichnikova (8'06"44). Sesta l'altra azzurra Martina Caramignoli (8'17"60).

Seconda medaglia d' oro per l'Italia aidiin vasca corta di Abu Dhabi. L'ha conquistata Matteo Rivolta nei 100 farfalla . L'azzurro ha nuotato in 48'87 precedendo il sudafricano Chad Le Clos (49'04) e il russo Andrej ...Aiin vasca corta di Abu Dhabi, magnifico Rivolta, l'Italia e la farfalla delle meraviglie: dopo il trionfo di Alberto Razzetti nei 200, adesso Matteo Rivolta vince i 100 un 48"87 spezzando la ...Strepitosa medaglia di bronzo per la staffetta italiana nei 4x50m misti ai Mondiali di nuoto in vasca corta di scena ad Abu Dhabi ...I risultati della terza giornata ai Mondiali di Abu Dhabi 2021 di nuoto in vasca corta: Matteo Rivolta oro, bronzo Quadarella e mista mista ...