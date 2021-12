Nuoto: mondiali vasca corta, Panziera nei 200 dorso e 4x50 mista mixed in finale (Di sabato 18 dicembre 2021) Abu Dhabi, 18 dic. - (Adnkronos) - Terza giornata dei campionati del mondo in vasca corta di Abu Dhabi. Scende in acqua subito il campione europeo Marco Orsi nei 100 misti e il trentunenne di Castel San Pietro offre buone sensazioni con una qualifica in semifinale con il quinto tempo in 52"53. Avanti anche Thomas Ceccon che chiude quindicesimo in 52"96. Margherita Panziera centra il primo ingresso in finale per gli azzurri passando il turno dei 200 dorso col terzo crono. La ventiseienne veneta chiude in 2'04"58. In testa la ventenne statunitense Isabelle Stadden in 2'03"26. Volano in semifinale le farfalle azzurre. Nei 50, Silvia Di Pietro chiude con il nono tempo in 25"64 appenda davanti a Elena Di Liddo (25"66). Guarda tutti dall'alto Sara Sjostrom, l'olimpionica ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Abu Dhabi, 18 dic. - (Adnkronos) - Terza giornata dei campionati del mondo indi Abu Dhabi. Scende in acqua subito il campione europeo Marco Orsi nei 100 misti e il trentunenne di Castel San Pietro offre buone sensazioni con una qualifica in semicon il quinto tempo in 52"53. Avanti anche Thomas Ceccon che chiude quindicesimo in 52"96. Margheritacentra il primo ingresso inper gli azzurri passando il turno dei 200col terzo crono. La ventiseienne veneta chiude in 2'04"58. In testa la ventenne statunitense Isabelle Stadden in 2'03"26. Volano in semile farfalle azzurre. Nei 50, Silvia Di Pietro chiude con il nono tempo in 25"64 appenda davanti a Elena Di Liddo (25"66). Guarda tutti dall'alto Sara Sjostrom, l'olimpionica ...

