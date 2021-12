Nuoto: mondiali vasca corta, Panziera nei 200 dorso e 4x50 mista mixed in finale (2) (Di sabato 18 dicembre 2021) (Adnkronos) - Avanti in semifinale della supervelocità i fiorentini volanti. Entrambi gli alfieri dell'argento iridato in staffetta 4x100 stile libero passano il turno dei 50 stile libero. Quinto è Lorenzo Zazzeri in 21"08, seguito a ruota da Leonardo Deplano (21"33). In chiusura arriva la qualificazione in finale della staffetta 4x50 mista mixed. Composizione diversa dall'argento col primato italiano di Kazan: apre sempre Michele Lamberti che sembra più sciolto rispetto alla gara individuale e chiude in testa con 23"44; testimone stavolta al femminile con Benedetta Pilato: la tarantina vicecampionessa mondiale nuota in controllo con 29"78 per un terzo posto che conferma Silvia Di Pietro (24"99) nella farfalla. Ci pensa Leonardo Deplano che dimostra ancora determinazione e buona condizione volando in ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) (Adnkronos) - Avanti in semidella supervelocità i fiorentini volanti. Entrambi gli alfieri dell'argento iridato in staffetta 4x100 stile libero passano il turno dei 50 stile libero. Quinto è Lorenzo Zazzeri in 21"08, seguito a ruota da Leonardo Deplano (21"33). In chiusura arriva la qualificazione indella staffetta. Composizione diversa dall'argento col primato italiano di Kazan: apre sempre Michele Lamberti che sembra più sciolto rispetto alla gara individuale e chiude in testa con 23"44; testimone stavolta al femminile con Benedetta Pilato: la tarantina vicecampionessa mondiale nuota in controllo con 29"78 per un terzo posto che conferma Silvia Di Pietro (24"99) nella farfalla. Ci pensa Leonardo Deplano che dimostra ancora determinazione e buona condizione volando in ...

