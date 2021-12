Nuoto, Mondiali vasca corta. Margherita Panziera: “Non mi sento al top, ma ho dato tutto lo stesso” (Di sabato 18 dicembre 2021) Niente sorrisi per Margherita Panziera ai Mondiali in vasca corta in corso di svolgimento ad Abu Dhabi. La ventiseienne nata a Montebelluna ci ha provato con tutte le sue forze a rendersi pericolosa per una medaglia nella finale dei 200 dorso vinti dall’americana Rhyan White, ma alla fine della fiera ha dovuto accontentarsi di un quinto posto. Per tre quarti di gara la Panziera ha mantenuto un ritmo che le poteva valere la medaglia di bronzo, rimanendo in linea di galleggiamento con la statunitense Isabelle Stadden e la cinese Xuwei Peng mentre avanti la White e la canadese Kylie Masse erano in lotta per l’oro, ma negli ultimi 50 metri l’azzurra ha rallentato il passo, con il terzo posto andato poi alla Stadden. Margherita Panziera è ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) Niente sorrisi peraiinin corso di svolgimento ad Abu Dhabi. La ventiseienne nata a Montebelluna ci ha provato con tutte le sue forze a rendersi pericolosa per una medaglia nella finale dei 200 dorso vinti dall’americana Rhyan White, ma alla fine della fiera ha dovuto accontentarsi di un quinto posto. Per tre quarti di gara laha mantenuto un ritmo che le poteva valere la medaglia di bronzo, rimanendo in linea di galleggiamento con la statunitense Isabelle Stadden e la cinese Xuwei Peng mentre avanti la White e la canadese Kylie Masse erano in lotta per l’oro, ma negli ultimi 50 metri l’azzurra ha rallentato il passo, con il terzo posto anpoi alla Stadden.è ...

