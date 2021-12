Nuoto, Mondiali vasca corta: Margherita Panziera in Finale nei 200 dorso con il terzo tempo ad Abu Dhabi (Di sabato 18 dicembre 2021) Missione compiuta per Margherita Panziera. L’azzurra ha conquistato l’accesso alla Finale dei 200 dorso donne, gara valida per i Mondiali 2021 di Nuoto in vasca corta ad Abu Dhabi. Nella piscina da 25 metri dell’Etihad Arena la veneta ha ritrovato in parte la sua nuotata, visto che nelle precedenti apparizioni era apparsa decisamente sottotono. Il 2’04?58 ha regalato a Margherita la consapevolezza di un crono all’altezza, il terzo delle batterie del mattino, che le ha permesso di rientrare nel novero delle migliori otto atlete. Un passaggio discreto per l’azzurra ai 100 metri di 1:00.81 e poi una minima accelerazione nel terzo 50 per prendersi la testa e concludere la sua heat davanti ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) Missione compiuta per. L’azzurra ha conquistato l’accesso alladei 200donne, gara valida per i2021 diinad Abu. Nella piscina da 25 metri dell’Etihad Arena la veneta ha ritrovato in parte la sua nuotata, visto che nelle precedenti apparizioni era apparsa decisamente sottotono. Il 2’04?58 ha regalato ala consapevolezza di un crono all’altezza, ildelle batterie del mattino, che le ha permesso di rientrare nel novero delle migliori otto atlete. Un passaggio discreto per l’azzurra ai 100 metri di 1:00.81 e poi una minima accelerazione nel50 per prendersi la testa e concludere la sua heat davanti ...

Advertising

Coninews : ARGENTOOOOOOO! ?? Terza medaglia #ItaliaTeam nella giornata di apertura dei Mondiali di nuoto in vasca corta di Abu… - Eurosport_IT : Due super argenti dai Mondiali in vasca corta ?? ?? Bendetta Pilato - 50m rana ?? Nicolò Martinenghi - 100m rana GRA… - OA_Sport : #NUOTO Margherita Panziera timbra il cartellino e accede in Finale dei 200 dorso con il 3° tempo. Segnali di ripres… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #MargheritaPanziera Nuoto, Mondiali vasca corta: Margherita Panziera in Finale nei 200 dorso co… - Angy_05_12 : RT @vitasportivait: ?? #Nuoto | #FINAAbuDhabi2021 ??????NICOLÒ MARTINENGHI D'ARGENTO?? Grande gara dell'azzurro che si piazza dietro soltanto… -