Nuoto, Mondiali vasca corta: Margherita Panziera è quinta nella Finale dei 200 dorso, oro a Rhyan White (Di sabato 18 dicembre 2021) E’ arrivo un quinto posto per Margherita Panziera nella Finale dei 200 dorso donne dei Mondiali 2021 di Nuoto in vasca corta. L’Etihad Arena di Abu Dhabi si è confermata avara di soddisfazioni per la veneta che, dopo non aver brillato nei 100 dorso, anche nella sua distanza ha fatto fatica a esprimersi al top come avrebbe voluto e dovuto. Una prestazione oggettivamente sottotono per Margherita, autrice di una prova un po’ piatta nella quale è mancato il cambio di ritmo atteso dai 100 metri in poi. Dopo un buon 1:00.18 a metà gara, Panziera non è riuscita a cambiare marcia, nuotando il terzo e il quarto 50 metri sempre sul passo del 31.5, toccando il ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) E’ arrivo un quinto posto perdei 200donne dei2021 diin. L’Etihad Arena di Abu Dhabi si è confermata avara di soddisfazioni per la veneta che, dopo non aver brillato nei 100, anchesua distanza ha fatto fatica a esprimersi al top come avrebbe voluto e dovuto. Una prestazione oggettivamente sottotono per, autrice di una prova un po’ piattaquale è mancato il cambio di ritmo atteso dai 100 metri in poi. Dopo un buon 1:00.18 a metà gara,non è riuscita a cambiare marcia, nuotando il terzo e il quarto 50 metri sempre sul passo del 31.5, toccando il ...

