**Nuoto: Mondiali vasca corta, Italia bronzo nella 4x50 mista mixed** (Di sabato 18 dicembre 2021) Abu Dhabi, 18 dic. - (Adnkronos) - L'Italia vince la medaglia di bronzo nella staffetta 4x50 mista mixed ai campionati Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi. Il quartetto azzurro composto da Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Elena Di Liddo e Silvia Di Pietro tocca in 1'37"29 alle spalle dell'Olanda e degli Stati Uniti. Finora l'Italia ha conquistato 8 medaglie in questa rassegna iridata (2 ori, tre argenti e tre bronzi) ed è terza nel medagliere.

