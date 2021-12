(Di sabato 18 dicembre 2021)sta per nascere. E noi siamo pronti ad accoglierlo? Pregarlo in questi nove giorni è un modo semplice ma efficace che ci mette in comunione con lui e ci permette con un piccolo impegno quotidiano di fargli spazio nei nostri cuori. La sua dolce presenza in noi è necessaria come l’aria e l’acqua per L'articolodipernel3°proviene da La Luce di Maria.

CiaoKarol : ?? NOVENA DI NATALE - 3° GIORNO ?? ?? ANDIAMO INSIEME DAL BAMBINO GESÙ ?? - KattInForma : Novena di Natale per accogliere Gesù Bambino nel nostro cuore | 3° giorno - egioiasia : ?? Nuovo Podcast! 'Novena di Natale con Nuovi Orizzonti Giorno 3' su @Spreaker - tresentieri : Novena di Natale con san Pio da Pietrelcina (terzo giorno) - GesAU_it : ¦:-••|| Novena in preparazione al Santo Natale. Dal 16 al 24 dicembre -

Si sposta anche su Internet (affiancando quella tradizionale in corso in San Giovanni Battista) ladidell'Unità pastorale 50 Bra, Bandito e Sanfrè. Fino al 22 dicembre tutte le sere alle 18, sul canale YouTube delle parrocchie di questa parte della Diocesi di Torino si può assistere ...Manca poco ae in tutta Italia è tradizione allestire presepi per rievocare la nascita di Gesù. A Sinagra, giovedì 16 dicembre, in concomitanza con l'inizio dellanatalizia, il centro storico è ...La gente fa fatica a ripristinare gli aspetti consumistici del Natale, perché confliggono con quei comportamenti richiesti dalla lotta alla pandemia.Manca poco a Natale e in tutta Italia è tradizione allestire presepi per rievocare la nascita di Gesù. A Sinagra, giovedì 16 dicembre, in concomitanza con l'inizio della Novena natalizia, il centro st ...