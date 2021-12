Nove colpi e neanche 3mila euro di bottino | sgominata la banda che devastava i negozi per alcolici e fondi cassa

(Di sabato 18 dicembre 2021) ANCONA - Finiscono in carcere per aver commesso ben 9 furti dai quali non sono riusciti a racimolare nemmeno 3.000in contanti. Tanto sforzo, tanto rischio per un magroquello compiuto da ...

Ultime Notizie dalla rete : Nove colpi

PadovaOggi

ANCONA - Finiscono in carcere per aver commesso ben 9 furti dai quali non sono riusciti a racimolare nemmeno 3.000 euro in contanti. Tanto sforzo, tanto rischio per un magro bottino quello compiuto da ...Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i tre sarebbero responsabili di, otto a Numana e uno ad Ancona, per un bottino totale di circa 10mila euro, oltre ai danni arrecati ai locali ...1' di lettura Ancona 17/12/2021 - Avrebbero effettuato una decina di furti ai danni di ristoranti e pizzerie della riviera del Conero: terzetto arrestato dai carabinieri di Numana Nella giornata di gi ...