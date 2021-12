Nonna Ali morta a 135 anni: ecco chi era e il segreto di longevità (Di sabato 18 dicembre 2021) Addio a Nonna Ali, vero nome Alimihan Seyiti, morta a 135 anni: ecco chi era e il segreto di longevità dell’anziana. Ci sono dei record che davvero lasciano senza parole: è il caso di quello detenuto da Alimihan Seyiti, la persona più anziana in Cina, la quale è morta giovedì all’età di 135 anni nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur. Lo hanno detto proprio in queste ore le autorità locali. Originaria della municipalità di Komuxerik, facente parte della contea di Shule nella prefettura di Kashgar, Alimihan Seyiti è nata il 25 giugno 1886, secondo il dipartimento pubblicitario della contea, che ha raccolto i suoi dati anagrafici. Si tratta di una donna che ha dunque attraversato tre secoli. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> ... Leggi su ck12 (Di sabato 18 dicembre 2021) Addio aAli, vero nome Alimihan Seyiti,a 135chi era e ildidell’anziana. Ci sono dei record che davvero lasciano senza parole: è il caso di quello detenuto da Alimihan Seyiti, la persona più anziana in Cina, la quale ègiovedì all’età di 135nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur. Lo hanno detto proprio in queste ore le autorità locali. Originaria della municipalità di Komuxerik, facente parte della contea di Shule nella prefettura di Kashgar, Alimihan Seyiti è nata il 25 giugno 1886, secondo il dipartimento pubblicitario della contea, che ha raccolto i suoi dati anagrafici. Si tratta di una donna che ha dunque attraversato tre secoli. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> ...

