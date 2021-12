Non solo Reinildo: il Napoli pensa al difensore colombiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Nel corso del calciomercato di gennaio, la priorità del Napoli sarà quella di trovare un nuovo difensore centrale, vista la cessione di Kostas Manolas all’Olympiakos. Ma il ds Cristiano Giuntoli proverà a chiudere anche per un terzino sinistro, in modo da dare a Mario Rui la possibilità di rifiatare e non giocare tutte le partite. Jhon Lucumí Napoli Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo primario per la fascia sinistra resta Reinildo Mandava del Lille. Il terzino mozambicano andrà in scadenza a giugno e il Napoli potrebbe prenderlo a parametro zero, senza dover spendere nulla. Oltre a Reinildo, però, c’è anche il nome di Jhon Lucumí nella lista di Giuntoli. Il difensore colombiano è un centrale, ma sa giocar ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 18 dicembre 2021) Nel corso del calciomercato di gennaio, la priorità delsarà quella di trovare un nuovocentrale, vista la cessione di Kostas Manolas all’Olympiakos. Ma il ds Cristiano Giuntoli proverà a chiudere anche per un terzino sinistro, in modo da dare a Mario Rui la possibilità di rifiatare e non giocare tutte le partite. Jhon LucumíCome riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo primario per la fascia sinistra restaMandava del Lille. Il terzino mozambicano andrà in scadenza a giugno e ilpotrebbe prenderlo a parametro zero, senza dover spendere nulla. Oltre a, però, c’è anche il nome di Jhon Lucumí nella lista di Giuntoli. Ilè un centrale, ma sa giocar ...

