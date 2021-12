Non funziona Satispay il 18 dicembre in Italia, come ottenere assistenza in app (Di sabato 18 dicembre 2021) In questo sabato 18 dicembre pre-natalizio non funziona Satispay a dovere per chi prova ad utilizzare il tanto rinomato servizio per effettuare pagamenti ma anche per scambiarsi denaro. Un vero e proprio scacco matto in questo weekend pre-natalizio dove si concentrano un gran numero di acquisti e in ogni caso, degli spostamenti di denaro anche importanti, proprio in vista delle prossime festività e in previsione di doni più o meno importanti. Satispay è l’app per pagare nei negozi, scambiare denaro con gli amici, acquistare servizi e molto altro ancora. Non sono pochi gli Italiani che la utilizzano, prediligendo sempre più dei metodi di pagamento del tutto digitali perché più immediati. Visto che non funziona Satispay di questa giornata sono limitate tutte le ... Leggi su optimagazine (Di sabato 18 dicembre 2021) In questo sabato 18pre-natalizio nona dovere per chi prova ad utilizzare il tanto rinomato servizio per effettuare pagamenti ma anche per scambiarsi denaro. Un vero e proprio scacco matto in questo weekend pre-natalizio dove si concentrano un gran numero di acquisti e in ogni caso, degli spostamenti di denaro anche importanti, proprio in vista delle prossime festività e in previsione di doni più o meno importanti.è l’app per pagare nei negozi, scambiare denaro con gli amici, acquistare servizi e molto altro ancora. Non sono pochi glini che la utilizzano, prediligendo sempre più dei metodi di pagamento del tutto digitali perché più immediati. Visto che nondi questa giornata sono limitate tutte le ...

