Noleggio lungo termine per aziende: conviene? (Di sabato 18 dicembre 2021) Il Noleggio a lungo termine è una soluzione alternativa all’auto che riscontra sempre più successo presso privati, possessori di partita IVA e aziende. Ed è proprio per queste ultime che è stato inizialmente introdotto in Europa durante gli anni Settanta, secondo quanto proposto inizialmente negli Stati Uniti e nel Nord America. Un fenomeno che sembra destinato a continuare a crescere. In questo articolo vi mostriamo perché Noleggio a lungo termine: quali sono i benefici per le aziende? Prima di parlare dei benefici del Noleggio a lungo termine è necessario fornire una sua definizione. Si tratta di una formula che consente di avere a disposizione una vettura per un tempo che va dai 24 ai 60 mesi ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Ilè una soluzione alternativa all’auto che riscontra sempre più successo presso privati, possessori di partita IVA e. Ed è proprio per queste ultime che è stato inizialmente introdotto in Europa durante gli anni Settanta, secondo quanto proposto inizialmente negli Stati Uniti e nel Nord America. Un fenomeno che sembra destinato a continuare a crescere. In questo articolo vi mostriamo perché: quali sono i benefici per le? Prima di parlare dei benefici delè necessario fornire una sua definizione. Si tratta di una formula che consente di avere a disposizione una vettura per un tempo che va dai 24 ai 60 mesi ...

alextua72 : @tatanka_h Noleggio a lungo termine tipo Locatelli... lo prendi per 3 anni e lo paghi al prezzo futuro garantito - GuidoneLuigi : @Leasys_Spa il 24 novembre ho ritirato una macchina ibrida presa con noleggio a lungo termine. Non ho ancora ricevu… - lucapel30654083 : @NotessRenting @DottorRent Il noleggio a lungo termine è solamente una grande fregatura solamente a pochi può esser… - paolocosso : SiNoleggiami, gruppo Sistemi Ufficio, ti offre soluzioni per il noleggio a lungo termine. Noleggiamo con kasko anc… - DevmyFactory : Abbiamo lavorato tanto ma ve ne abbiamo parlato poco. Recuperiamo facendovi conoscere il portale per il noleggio a… -