Nepitelle | i biscotti tradizionali calabresi per Natale!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 18 dicembre 2021) Lesono un dolce tradizionale della Calabria, tipiche in particolare della città di Catanzaro e di Crotone. Sono una sorta di panzerotto dolce e nascondono un cuore di cioccolato, spezie e frutta secca. Le loro origini sono arabe, ma il loro nome è latino, discende da nepitedum, ossia palpebra. In effetti, la loro forma ricorda proprio gli occhi chiusi. A loro è riservato l’onore di chiudere in bellezza un pasto festoso e festivo: preparatele in anticipo e offritele al banchetto natalizio, sorprenderete i vostri famigliari con una ricetta davvero squisita! Procuratevi: burro, 150 g uova, 3 di cui 2 intere, 1 solo l’albume farina bianca, 500 g lievito per dolci, 1 bustina cacao amaro in polvere, 30 g cioccolato fondente, 100 g cannella in polvere, 1 cucchiaino noci sgusciate, 200 g mandorle sgusciate, 200 g miele, 200 g fichi secchi, 150 g uva ...