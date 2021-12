Nel libro di Ratzinger l’Europa che cancella storia e radici cristiane. Pedrizzi: “Così svanirà…” (video) (Di sabato 18 dicembre 2021) “Se si discute di futuro dell’Europa, se c’è questo cantiere aperto quantomeno si ammette che vi sono lacune e delle inefficienze. Quantomeno si è consapevoli che qualcosa non funziona. Non esistono un esercito europeo, una polizia europea, una politica estera europea. Il primo compito dello Stato è la difesa del proprio territorio. Come si può parlare di Unione Europea?”. Si è aperto con questo interrogativo l’intervento di Riccardo Pedrizzi, nel corso della presentazione del volume “La vera Europa. Identità e missione”, scritto da Joseph Ratzinger – Benedetto XVI ed edito da Cantagalli, svoltasi il 15 dicembre, a Roma, presso la Pontificia Università della Santa Croce. Il libro di Papa Ratzinger contro l’Europa senza valori L’iniziativa, promossa dall’Unione cristiana imprenditori ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 18 dicembre 2021) “Se si discute di futuro del, se c’è questo cantiere aperto quantomeno si ammette che vi sono lacune e delle inefficienze. Quantomeno si è consapevoli che qualcosa non funziona. Non esistono un esercito europeo, una polizia europea, una politica estera europea. Il primo compito dello Stato è la difesa del proprio territorio. Come si può parlare di Unione Europea?”. Si è aperto con questo interrogativo l’intervento di Riccardo, nel corso della presentazione del volume “La vera Europa. Identità e missione”, scritto da Joseph– Benedetto XVI ed edito da Cantagalli, svoltasi il 15 dicembre, a Roma, presso la Pontificia Università della Santa Croce. Ildi Papacontrosenza valori L’iniziativa, promossa dall’Unione cristiana imprenditori ...

