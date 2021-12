Negli Usa la minoranza conservatrice minaccia il diritto all’aborto (di A. Stille) (Di sabato 18 dicembre 2021) La Corte Suprema degli Stati Uniti – o meglio la sua maggioranza conservatrice – sembra vicina a ribaltare il diritto all’aborto stabilito nel famoso caso giudiziario Roe v. Wade del 1973. Questa prospettiva apre alcuni elementi di riflessione inquietanti. Tanto per cominciare, l’effetto pratico sarebbe che le donne Negli Stati repubblicani, circa 30 su 50, vedrebbero limitato o azzerato il loro accesso all’aborto, a meno che non abbiano i soldi per spostarsi in Stati dove l’interruzione di gravidanza continuerà a essere pienamente legale. Inoltre, bisogna considerare che il 74 per cento delle donne che ricorrono oggi all’aborto sono povere, e le persone che si oppongono all’aborto tendono anche a opporsi ai programmi contro la povertà (e alla legislazione sul congedo ... Leggi su tpi (Di sabato 18 dicembre 2021) La Corte Suprema degli Stati Uniti – o meglio la sua maggioranza– sembra vicina a ribaltare ilstabilito nel famoso caso giudiziario Roe v. Wade del 1973. Questa prospettiva apre alcuni elementi di riflessione inquietanti. Tanto per cominciare, l’effetto pratico sarebbe che le donneStati repubblicani, circa 30 su 50, vedrebbero limitato o azzerato il loro accesso, a meno che non abbiano i soldi per spostarsi in Stati dove l’interruzione di gravidanza continuerà a essere pienamente legale. Inoltre, bisogna considerare che il 74 per cento delle donne che ricorrono oggisono povere, e le persone che si oppongonotendono anche a opporsi ai programmi contro la povertà (e alla legislazione sul congedo ...

Advertising

_Carabinieri_ : Restituiti al patrimonio della collettività 200 reperti archeologici di inestimabile valore. Trafugati in Italia a… - MediasetTgcom24 : Omicron, l'allarme degli esperti: 'Negli Usa in arrivo una bufera virale' #Covid - ladyonorato : Negli USA si sta formando una maggioranza bipartisan in Congresso, contro l’obbligo vaccinale proposto da #Biden. A… - mastrostefano82 : RT @MediasetTgcom24: Omicron, l'allarme degli esperti: 'Negli Usa in arrivo una bufera virale' #Covid - MGT6025 : #marchionne. Fca patteggia negli Usa: multa da 30 milioni per la corruzione dei sindacalisti -