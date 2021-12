Negli ultimi 10 giorni dell'anno Draghi prepara stretta Covid. E non solo...

Advertising

vaticannews_it : #18dicembre In #Afghanistan il numero di bambini che non hanno cibo a sufficienza è aumentato di 3,3 milioni negli… - TimmermansEU : Negli ultimi giorni, abbiamo visto preoccupazioni specifiche sulle nostre proposte di rinnovamento. “Bruxelles” n… - OptaPaolo : 31 - Dusan #Vlahovic è diventato solamente il terzo giocatore negli ultimi 60 anni a realizzare più di 30 gol in Se… - BortagBortoluz : RT @JohannesBuckler: Negli ultimi otto thread vi ho raccontato storie della Resistenza bergamasca. Dai tredici martiri di Lovere alla stra… - Quellidelsito : RT @Shardana_81: È la più grande umiliazione che io ricordi negli ultimi 30 anni #CagliariUdinese -

Ultime Notizie dalla rete : Negli ultimi

Gazzetta del Sud

Limitandoci alle 26 partite di Serie A disputate in Sardegna, il bilancio è senza dubbio ben più equilibrato, con nove vittorie per parte più otto pareggi, mentredieci incontri più ...dieci giorni di fuoco per il governo prima della chiusura dell'anno. Lunedì il presidente del Consiglio Draghi incontra il Cancelliere tedesco Scholz: fari puntati sull'emergenza sanitaria ma ...prato. Ieri si sono tenute le votazioni per il rinnovo del consiglio della Provincia di Prato. Trattandosi di elezioni di secondo grado hanno potuto votare tutti i sindaci ed i consiglieri comunali in ...Prosegue invece la marcia di vittorie del Trissino, che ha avuto la meglio per 6-3 in casa degli Amatori Lodi nel big match di giornata, mentre Follonica è rimasta in scia sconfiggendo con lo stesso ...