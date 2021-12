Negli Stati Uniti non si trovano Babbi Natale (Di sabato 18 dicembre 2021) Quest’anno nei centri commerciali e nelle strade americane ci saranno molti meno Babbi Natale ad accogliere famiglie e bambini. Una “enorme carenza”, così la descrive al Washington Post Mitch Allen, il fondatore dell’agenzia di noleggio di Babbi Natale Hire Santa che ha sede in Texas. Sarebbero più di mille i posti vacanti per la stagione e la sua azienda registra il 10 per cento in meno di Babbi Natale. La colpa è della pandemia, che ha messo a dura prova il settore: un Babbo Natale ha in media sessant’anni e pesa più di cento chili, il che lo rende un profilo ad alto rischio di complicazioni da Covid-19. Secondo Allen più di trecento Babbi Natale sono morti quest’anno a causa di coronavirus e altri disturbi, mentre le richieste sono ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 18 dicembre 2021) Quest’anno nei centri commerciali e nelle strade americane ci saranno molti menoad accogliere famiglie e bambini. Una “enorme carenza”, così la descrive al Washington Post Mitch Allen, il fondatore dell’agenzia di noleggio diHire Santa che ha sede in Texas. Sarebbero più di mille i posti vacanti per la stagione e la sua azienda registra il 10 per cento in meno di. La colpa è della pandemia, che ha messo a dura prova il settore: un Babboha in media sessant’anni e pesa più di cento chili, il che lo rende un profilo ad alto rischio di complicazioni da Covid-19. Secondo Allen più di trecentosono morti quest’anno a causa di coronavirus e altri disturbi, mentre le richieste sono ...

