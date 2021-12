NBA: Utah Jazz battuti di misura dagli Spurs, cadono ancora i Lakers (Di sabato 18 dicembre 2021) I risultati della notte di Nba, con le partite giocate tra venerdì 17 e sabato 18 dicembre. Vincono i Golden State Warriors, che contro i Boston Celtics rischiano di sprecare un vantaggio che in certi frangenti ha toccato i 20 punti, riscattandosi nel finale e chiudendo 111-107. Cade, invece, Utah Jazz, che non riesce a capitalizzare un vantaggio di 14 punti, vedendosi rimontare e superare di misura da San Antonio Spurs: 126-128 il risultato finale, che ferma a otto la striscia di vittorie consecutive la formazione di coach Snyder. I Denver Nuggets vincono e convincono contro Atlanta Hawks, vincendo per 133-115. Altra brutta sconfitta per i Los Angeles Lakers, che vengono battuti per 92-110 dai Minnesota Timberwolves dopo aver toccato i 20 punti di svantaggio; preoccupano, inoltre, le ... Leggi su sportface (Di sabato 18 dicembre 2021) I risultati della notte di Nba, con le partite giocate tra venerdì 17 e sabato 18 dicembre. Vincono i Golden State Warriors, che contro i Boston Celtics rischiano di sprecare un vantaggio che in certi frangenti ha toccato i 20 punti, riscattandosi nel finale e chiudendo 111-107. Cade, invece,, che non riesce a capitalizzare un vantaggio di 14 punti, vedendosi rimontare e superare dida San Antonio: 126-128 il risultato finale, che ferma a otto la striscia di vittorie consecutive la formazione di coach Snyder. I Denver Nuggets vincono e convincono contro Atlanta Hawks, vincendo per 133-115. Altra brutta sconfitta per i Los Angeles, che vengonoper 92-110 dai Minnesota Timberwolves dopo aver toccato i 20 punti di svantaggio; preoccupano, inoltre, le ...

Advertising

Ste_Gualdoni : RT @dchinellato: ???? The Jazz are the hottest team in the #NBA75 again, with 8 straight Ws after taking down the Clippers ???? Utah è la squ… - Fprime86 : RT @SkySportNBA: Mercato NBA, Utah Jazz: Danny Ainge entra a far parte della dirigenza, sarà il nuovo CEO - TV7Benevento : Basket: Nba, Danny Ainge è il nuovo Ceo degli Utah Jazz... - SkySportNBA : Mercato NBA, Utah Jazz: Danny Ainge entra a far parte della dirigenza, sarà il nuovo CEO - SSportNetwork : #SuperSportNews! L'originale! #CoppaItalia 'storica' #CagliariCittadella; #PremierLeague colpo #Arsenal;… -