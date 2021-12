NBA | i risultati della notte 18 dicembre | vincono Warriors e Nuggets | bene anche Spurs e Pelicans Lakers battuti dai Timberwolves

Leggi su oasport

(Di sabato 18 dicembre 2021) Si sono disputate otto partite nellaNBA, nonostante diverse franchigie abbiano diversi giocatori entrati nel protocollo COVID a causaloro positività. Andiamo a riepilogare brevemente quanto accaduto nelle sfide oltreoceano. Nel primo match, per la Eastern Conference, i Miami Heat (18-12) battono gli Orlando Magic (5-25) per 115-105. Miami indirizza subito la partita in proprio favore grazie ad un primo quarto da 31-22, chiudendo poi all’intervallo lungo sopra di nove lunghezze (66-57). Orlando tenta in tutti i modi possibili di colmare questo gap, ma gli Heat riescono a gestire il margine di sicurezza accumulato ad inizio match conservandolo fino alla sirena finale. Max Strus segna ben 32 punti, mentre Gabe Vincent mette a referto 22 punti. Doppia doppia per Kyle Lowry con 11 punti e 15 assist. Tra i Magic, invece, 27 punti di Franz ...