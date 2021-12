Natale: Luciano Cannito rilegge ‘Schiaccianoci’ per il Roma City Ballet Company (Di sabato 18 dicembre 2021) Dal 23 dicembre al 6 gennaio va in scena al Teatro Atlantico Live Roma all’Eur ‘Lo Schiaccianoci’ (The Nutcracker), musica di P.I. Tchiajkovskij con la regia e coreografie di Luciano Cannito. Per l’occasione il teatro sarà trasformato in un magico villaggio di Natale innevato e illuminato da splendenti luminarie. In scena il i 30 interpreti del Roma City Ballet Company accanto a guest internazionali. Si alterneranno nelle recite Dinu Tamazlacaru e Xenia Ovsianick, principal dancers del Teatro dell’Opera di Berlino e Javier Rojas e Rachele Pizzillo principal dancers del Birmingham Royal Ballet Si tratta di una grande produzione basata sulla versione originale di Petipa del celebre Balletto di repertorio classico, nella ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 18 dicembre 2021) Dal 23 dicembre al 6 gennaio va in scena al Teatro Atlantico Liveall’Eur ‘Lo Schiaccianoci’ (The Nutcracker), musica di P.I. Tchiajkovskij con la regia e coreografie di. Per l’occasione il teatro sarà trasformato in un magico villaggio diinnevato e illuminato da splendenti luminarie. In scena il i 30 interpreti delaccanto a guest internazionali. Si alterneranno nelle recite Dinu Tamazlacaru e Xenia Ovsianick, principal dancers del Teatro dell’Opera di Berlino e Javier Rojas e Rachele Pizzillo principal dancers del Birmingham RoyalSi tratta di una grande produzione basata sulla versione originale di Petipa del celebreto di repertorio classico, nella ...

Ultime Notizie dalla rete : Natale Luciano Natale: Luciano Cannito rilegge 'Schiaccianoci' per il Roma City Ballet Company Il soggetto si basa sulla favola 'Lo Schiaccianoci e il Re dei Topi' di Eta Hoffmann, sogno - incubo della piccola Clara nella notte di Natale. Nella versione coreografica di Luciano Cannito ruolo ...

