Natale beauty | a me gli occhi! Ecco 5 special gifts per sguardi al top

(Di sabato 18 dicembre 2021) Da Anastasia Beverly Hills, 5 proposteda mettere sotto l’albero Nessuna idea regalo per l’amicaaddicted a cui non manca proprio nulla? In questi casi, la soluzione ideale si trova su Sephora.it! Per non sbagliare, quindi, mettetevi comode (con i vostri smartphone e tablet alla mano) e scegliete le 5 novitàproposte da Anastasia Beverly Hills: ideali per le make – up addicted più esigenti o per chi desidera avere uno sguardo sempre impeccabile e super curato! SGUARDO LUMINOSO A PROVA DI INSTAGRAM STORY Per l’amica social,una novitàperfetta per ig stories no filter! Con i nuovi Magic Touch Cancelear di Anastasia Beverly Hills, è possibile avere uno sguardo fresco e luminoso e un contouring impeccabile dall’effetto super naturale. Disponibile in 14 varianti colore, ...