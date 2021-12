“Nasce una Stella”, grande successo per la serata benefica della Fondazione Copernico (Di domenica 19 dicembre 2021) grande successo per l’iniziativa della Fondazione Copernico “Nasce una Stella”. Giovedì presso la chiesa dell’Addolorata in piazza Abate Conforti si è tenuta la cena di beneficenza, in collaborazione con l’Istituto alberghiero R.Virtuoso di Salerno. Un evento organizzato da Vincenzo Onorato e che ha visto, la partecipazione, tra gli altri, dell’arcivescovo di Salerno, Monsignor Andrea Bellandi; dell’assessore alle Attività Produttive, Alessandro Ferrara; Scarpa, Malandrinò e Sabatino del cda della Fondazione e Emanuela Caggiano del cI. Quattro gli studenti premiati che avranno ora la possibilità di lavorare con chef Stellati del calibro di Pasquale Palamaro del ristorante Indaco Regina Isabella di Ischia, Giuseppe ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 19 dicembre 2021)per l’iniziativauna”. Giovedì presso la chiesa dell’Addolorata in piazza Abate Conforti si è tenuta la cena di beneficenza, in collaborazione con l’Istituto alberghiero R.Virtuoso di Salerno. Un evento organizzato da Vincenzo Onorato e che ha visto, la partecipazione, tra gli altri, dell’arcivescovo di Salerno, Monsignor Andrea Bellandi; dell’assessore alle Attività Produttive, Alessandro Ferrara; Scarpa, Malandrinò e Sabatino del cdae Emanuela Caggiano del cI. Quattro gli studenti premiati che avranno ora la possibilità di lavorare con chefti del calibro di Pasquale Palamaro del ristorante Indaco Regina Isabella di Ischia, Giuseppe ...

