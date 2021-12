Napoli, Spalletti: 'Non accetto il giochino degli infortuni' (Di sabato 18 dicembre 2021) Napoli - " Le assenze? Noi con i giocatori che abbiamo andremo in campo per ottenere il massimo, ovvero vincere. Non accetto il giochino degli infortuni, c'è bisogno di far parlare gli esempi, di ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 18 dicembre 2021)- " Le assenze? Noi con i giocatori che abbiamo andremo in campo per ottenere il massimo, ovvero vincere. Nonil, c'è bisogno di far parlare gli esempi, di ...

Advertising

calciomercatoit : #MilanNapoli, altra tegola per #Spalletti: #Insigne non ci sarà. Ma #Osimhen tenta il rientro anticipato a gennaio - corrmezzogiorno : #Napoli Spalletti verso la sfida al Milan: « Il Vesuvio non dev’essere cartolina, siamo... - sportface2016 : #MilanNapoli, le parole di #Spalletti: 'Mario Rui e Insigne non convocati' - junews24com : Spalletti non vuole alibi: «La dobbiamo smettere un po' pure noi» - - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? #Spalletti: 'Vi dico i convocati per il Milan: Mario Rui out, la scelta su Insigne e Fabian' ? -