Napoli | rubato l’albero di Natale nel consiglio comunale | Maresca | “Come hanno fatto ad entrare?”

volpe_peppe : @tuttonapoli Dopo quello che ha rubato a Napoli ancora parla? - Ntonio71 : RT @SkyTG24: #Napoli, rubato l'albero di Natale dal cortile del Consiglio comunale - NextPaolo : @ardigiorgio @Alberto_Sartor Unmiliardo300milioni più l’albero di Natale ?? del Comune trafugato. Spiace per i tant… - ilgiornale : Dai primi riscontri è emerso che il portone non è stato forzato. Probabilmente qualcuno ha dimenticato di chiuderlo… - panzaantonio61 : RT @SkyTG24: #Napoli, rubato l'albero di Natale dal cortile del Consiglio comunale -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli rubato

Paura per Adam Ounas rapinato sotto casa, nel quartiere di Posillipo. I ladri lo avrebbero atteso nei pressi della sua labitazione al rientro dalla rifinitura di Castel Volturno e gli avrebberosoldi e gioielli. Ounas è comunque presente nella lista dei convocati diramata dal tecnico Luciano Spalletti per la sfida con il Milan in programma domani sera allo stadio Meazza di Milano.albero di Natale del Consiglio Comunale di. Il dossier di Europa Verde: 'Decine di alberi rubati e devastati. Sono settimane che denunciamo questa deriva sul territorio ...Paura per Ounas, l’attaccante francese del Napoli ha subito una rapina a mano armata in casa. Dei ladri lo avrebbero atteso sotto l’abitazione al rientro dalla rifinitura di C ...Il giocatore è comunque presente nella lista dei convocati diramata dal tecnico Luciano Spalletti ed è regolarmente in viaggio con la squadra per la trasferta di San Siro ...