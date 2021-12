Napoli, paura per Ounas rapinato davanti a casa a Posillipo daun uomo armato (Di sabato 18 dicembre 2021) Tanta paura per Adam Ounas rapinato davanti casa a Posillipo. Un rapinatore solitario, pistola in pugno, ha aspettato il giocatore sotto la sua abitazione verso ora di pranzo, alle 13.30, in una ... Leggi su leggo (Di sabato 18 dicembre 2021) Tantaper Adam. Unre solitario, pistola in pugno, ha aspettato il giocatore sotto la sua abitazione verso ora di pranzo, alle 13.30, in una ...

Advertising

CorSport : #Napoli, paura per #Ounas: rapina a mano armata in casa - Vittori48044829 : RT @occhio_notizie: Paura per l'attaccante del Napoli Adam Ounas che ha subito una rapina a mano armata sotto la sua abitazione https://t.c… - Ftbnews24 : ?? #Napoli, paura per Ounas: derubato da due ladri armati #Napoli #NapoliEmpoli #SerieA #UEL #Spalletti ?? Scarica l’… - occhio_notizie : Paura per l'attaccante del Napoli Adam Ounas che ha subito una rapina a mano armata sotto la sua abitazione - CalcioNews24 : Momenti di paura per #Ounas -