Napoli, Ounas rapinato sotto casa da uomini armati (Di sabato 18 dicembre 2021) L'attaccante del Napoli Adam Mohamed Ounas è stato rapinato intorno alle 13,30 di oggi mentre rientrava in casa. In due rapinatori, in sella a uno scooter ed entrambi con il volto coperto, hanno sorpreso il calciatore algerino sul vialetto del garage e, dopo averlo minacciato con una pistola, si sono fatti consegnare effetti personali e un gioiello prima di defilarsi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

